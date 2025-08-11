양주시, 학교 밖 청소년 대상 '2025 진로·진학 설명회' 개최

경기 양주시학교밖청소년지원센터는 오는 21일과 28일 총 2회에 걸쳐 '2025년 학교 밖 청소년 진로·진학 설명회'를 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 설명회는 대학 진학을 희망하는 학교 밖 청소년의 입시 준비를 지원하기 위해 마련됐다.

첫 번째 설명회는 21일 오후 3시 한국전문대학교육협의회가 참여해 전문대학 학과 안내와 전형 준비 방법 등 실질적인 정보를 제공한다.

두 번째 설명회는 28일 오후 2시 김지혜 드림빈교육연구소 대표가 '대입 성공 전략과 전형 분석'을 주제로 강연하며, 검정고시 이후 대학입시를 준비 중인 청소년과 보호자에게 맞춤형 조언을 전할 예정이다.

센터는 지난해 13명, 2023년 7명의 학교 밖 청소년이 대학에 진학했다고 밝혔다. 현재도 대학생 멘토단을 통한 1:1·그룹 학습 멘토링, 인터넷 강의, 교재 지원, 모의고사 운영 등 다양한 학습 지원 프로그램을 진행 중이다.

센터 관계자는 "검정고시 이후 대학 진학을 준비하는 청소년들에게 꼭 필요한 자료와 전략을 제공해 목표 달성에 도움을 주고자 한다"며 "관심 있는 청소년과 보호자들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

설명회는 사전 신청 후 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 자세한 문의는 양주시학교밖청소년지원센터로 하면 된다.





