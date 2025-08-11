창녕 마늘·보성 녹돈·진도 대파…맥도날드, 617억 상생 효과

'한국의 맛' 프로젝트 사업 성과 분석

지역 브랜드 가치 향상 효과 상당

식재료 수급 누적 800t, 판매량 2400만개

한국맥도날드가 지난 4년간 '한국의 맛(Taste of Korea)' 프로젝트를 통해 약 617억 원 규모의 사회·경제적 가치를 창출한 것으로 나타났다.

11일 임팩트 측정 전문기관 트리플라잇(Triplelight)이 2021년부터 2024년까지 성과를 화폐 가치로 환산한 결과, 프로젝트는 지역 브랜드 가치 향상(567억 원), 농가 실질 소득 증가(44억9000만원), 농산물 폐기 비용 절감(4억6000만원) 등에서 성과를 거뒀다.

지역별 성과를 보면 창녕(갈릭 버거)이 약 443억 원으로 가장 높았다. 이어 진도(대파 크림 크로켓 버거) 91억7000만원, 진주(고추 크림치즈 버거) 63억8000만 원, 보성(녹돈 버거) 17억1000만원 순이었다. 이번 평가는 메뉴별 판매량과 식재료 매입 규모, 언론·SNS 노출 빈도, 관계자 인터뷰 등 정량·정성 지표를 종합해 산출했다.

맥도날드는 지난 4년간 창녕 마늘 169.8t, 보성 녹돈 137t, 진도 대파 142.4t, 진주 고추 10t 등 총 459.2t의 국내산 식재료를 사용했다. 음료까지 합하면 800t 규모다. 판매량은 창녕 갈릭 버거 537만개, 진도 대파 크림 크로켓 버거 486만개, 진주 고추 크림치즈 버거 166만개, 보성 녹돈 버거 119만개 등 총 1300만 개에 달한다. 사이드 메뉴와 음료를 포함한 '한국의 맛' 메뉴 판매량은 2400만개를 넘어섰다.

지난달 선보인 '익산 고구마 모짜렐라 버거'는 출시 9일 만에 100만 개, 한 달간 240만 개가 판매됐다. 원재료 수급량만 200t에 달하며 누적 1000t을 돌파, 역대 최대 규모를 기록했다.

한국맥도날드 관계자는 "이번 임팩트 측정 결과를 통해 '한국의 맛' 프로젝트가 실제 지역사회에 긍정적인 영향을 미쳤다는 점을 확인할 수 있다"면서 "앞으로도 지역 농가와의 긴밀한 협업으로 상생의 가치를 지키고, 고객분들께 맛있는 메뉴를 선보이기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.





