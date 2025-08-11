본문 바로가기
사천시, 서포면 다평리 일원 첫 벼 수확 행사

영남취재본부 최순경기자

입력2025.08.11 10:25

도정률과 밥맛이 우수 병충해에 강하며
수량성과 내도복성이 뛰어난 것이 특징

경남 사천시는 서포면 다평리 1434-4번지 일원에서 2025년 첫 벼(빠르미) 수확 행사를 개최했다고 11일 밝혔다.


이번 수확은 지역에서 가장 빠른 벼 베기 행사로, 사천시 농업기술센터, 농협, 지역 농업인 등 20여 명이 참여해 수확과 함께 조기재배 과정 설명회를 진행했다.

조생종 벼 품종인 '빠르미(충남 4호)'는 지난 2018년 충남농업기술원이 육성한 극조생종으로 도정률과 밥맛이 우수하고, 병충해에 강하며 수량성과 내도복성이 뛰어난 것이 특징이다.

박동식 시장 2025 첫 벼 수확 현장 방문.

이번에 수확한 농가는 만 55세의 농업인 송주한 씨로, 약 1.2ha의 논에서 지난 4월 13일 파종, 5월 13일 이앙 후 약 88일 만에 수확에 성공하며 선제 기후 대응 농법의 가능성을 입증했다.


특히, 서포면 일대는 현재 '빠르미' 외에도 조생종 '해담벼'를 약 30ha 규모로 재배 중이며, 8월 중순부터 본격적인 수확이 진행될 예정이다. 이를 통해 지역 내 조기 출하 및 유통 경쟁력 확보가 가능할 전망이다.


사천시는 빠르미 수확을 통해 기후변화 대응 및 조기재배 확산 가능성을 확인하고 있다. 이번 조기 수확과 더불어 빠르미 생산 벼를 로컬푸드 직거래 및 서포농협을 통한 공급 확대를 통해 유통할 계획이며, 빠르미의 품질 고급화 및 생산 안정화를 위한 기술 지원과 확대 보급에 적극적으로 나설 방침이다.

박동식 시장은 "이번 '빠르미' 조기 수확은 농업용수 절감과 온실가스 배출 감소, 농가 노동력 부담 완화에 큰 도움이 될 것"이라며, "앞으로 벼 조기재배를 확대해 햅쌀 시장을 선점하고, 지역 농업 경쟁력 강화에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

