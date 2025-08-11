금감원, 21일부터 지주·은행 책무구조도 운영 현장점검

금융지주 및 은행 44곳 우선 점검

8곳은 21일부터 현장점검 실시

나머지 금융사는 9월 중 서면점검

금융감독원은 8월부터 금융지주와 은행, 금융투자, 보험회사를 대상으로 책무구조도 운영 실태를 점검한다.

금감원은 올해부터 본격적으로 시행 중인 책무구조도 기반의 내부통제 체계 운영 실태를 오는 21일부터 점검한다고 11일 밝혔다.

점검 대상은 책무구조도를 이미 도입한 금융지주 및 은행 44곳이다. 은행검사국의 올해 정기검사 대상(18곳)은 제외됐다. 금융지주 6곳, 은행 15곳, 외국계은행 23곳이 해당된다.

업권(지주/은행)·규모(시중/지방/외은지점), 시범 운영 참여 여부 등을 종합적으로 고려해 8개 금융사에 대해 21일부터 순차적으로 현장점검을 실시한다. 나머지 회사에 대해서는 현장점검 결과를 토대로 체크리스트 등을 마련해 9월 중 서면점검을 진행할 예정이다.

점검 항목은 대표이사의 내부통제등 총괄 관리의무 및 이사회 보고 의무 등의 이행 실태이다. 또 내부통제위원회 등 이사회를 통한 내부통제 감독체계의 적정성 등을 함께 점검한다.

주요 금융투자업자와 보험회사는 하반기 중 현장점검을 실시한다. 대형 금융투자회사와 보험은 시행 초기인 점을 고려해 사전 컨설팅 시 주요 권고사항의 충실한 반영 여부, 내규·시스템 등 내부통제 인프라의 구축 현황 등을 중심으로 점검할 예정이다.

현재까지는 각 업권이 책무구조도 기반의 내부통제 체계를 구축하기 위한 초기단계에 머무르고 있어 새로운 제도가 실효성 있게 운영되기까지는 상당한 시일이 소요될 전망이다.

금감원은 "이번 점검 결과 확인된 미비점에 대해서는 금융회사에 개선·보완을 권고하고 그 이행 경과를 지속적으로 모니터링하는 한편, 권역별 내부통제 워크숍, 업계 설명회 등을 통해 주요 공통 미비점, 모범사례를 공유하는 등 책무구조도가 현장에 본격적으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 업계와 소통해 나갈 예정이다"라고 밝혔다.





