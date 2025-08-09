본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

中, 산둥성 부근 서해상에서 SD-3로켓 발사…"발사장소 확대"

구은모기자

입력2025.08.09 16:23

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중국이 9일(현지시간) 산둥성 인근 서해상에서 인공위성을 탑재한 로켓 발사에 성공했다고 밝혔다.


중국 산둥성 르자오 인근 해상에서 진행된 제룽(SD)-3 로켓 발사

중국 산둥성 르자오 인근 해상에서 진행된 제룽(SD)-3 로켓 발사

AD
원본보기 아이콘

중국 국유 우주기업인 중국항천과기집단(CASC)은 이날 오전 0시 31분께 산둥성 르자오(日照)시 부근 해상에서 제룽(스마트드래곤·SD)-3 운반 로켓을 발사했다고 발표했다. 이어 로켓이 싣고간 인공위성을 예정된 궤도로 보냈고 발사 임무를 성공적으로 마쳤다고 전했다.

SD-3 로켓은 태양동기궤도나 지구 저궤도에 인공위성 등을 보낼 때 주로 사용되며 이번이 6번째 발사다. 앞서는 지난 1월 산둥성 하이양(海陽) 부근 해역에서 인공위성을 탑재해 발사된 바 있다.


CASC 측은 "SD-3 로켓이 르자오 부근 해역에서 발사된 것은 처음"이라면서 "SD-3의 발사 (가능한) 장소가 한차례 유연하게 넓어졌다"고 평가했다.


이어 상업적 발사 시장의 수요를 더 잘 충족할 수 있을 것으로 기대하는 한편, 이번 발사를 통해 해상의 고온다습한 환경에 대한 적응도를 끌어올렸다고 봤다.

중국매체 과기일보는 SD-3이 해상에서 열 발사에 성공한 중국의 첫 번째 운반 로켓이라고 설명했다. 열 발사는 발사체가 자체 엔진의 추진력으로 발사 장치를 벗어나는 방식을 가리킨다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"실수령액 4826만여원…월급이 연봉급" 믿기지 않는 SK하이닉스 월급명세서 "실수령액 4826만여원…월급이 연봉급" 믿기지 않... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"더는 못 참아"…백종원, 허위사실 유포 유튜버 강경 대응

냉기 아까워 에어컨 켜고 한 '이 행동'…단 3분 만에 목숨 잃을 수도

'혼밥 홀대·걸레 수건' 여수시, 이번엔 식당 잔반 재사용 논란

한국인은 무엇을 사올까…日여행서 많이 사는 물건

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

탑승객 전원 사망…수단공군, 왜 UAE 항공기 격추했나

1월 실수령액 4826만여원…SK하이닉스 직원, 월급명세서 공개

새로운 이슈 보기