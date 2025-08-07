본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

정은경 장관 "의정갈등 1년 반, 불편 겪은 환자·가족에게 죄송"

조인경기자

입력2025.08.07 16:41

수정2025.08.07 16:44

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역환자안전센터 현장방문 및 환자·소비자 단체 간담회

정은경 보건복지부 장관이 "의료계와 정부 간 갈등이 1년 반 동안이나 지속되면서 많은 불안과 불편을 겪으신 국민과 환자 여러분께 진심으로 죄송하다"고 사과했다.


정은경 보건복지부 장관이 7일 서울 강남구 삼성생명 일원역빌딩에서 열린 '환자·소비자단체 현장 간담회'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정은경 보건복지부 장관이 7일 서울 강남구 삼성생명 일원역빌딩에서 열린 '환자·소비자단체 현장 간담회'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

정 장관은 7일 오후 삼성서울병원 지역 환자안전센터를 방문해 환자안전 정책 추진 현황을 점검하고, 환자·소비자단체 등의 의견을 듣는 간담회를 가졌다.

정 장관은 이 자리에서 "의료계와 정부 간 갈등이 1년 반 동안 지속되며 많은 불안과 불편을 겪으신 국민과 환자 여러분께 진심으로 죄송하다"며 "국민, 의료계와의 신뢰 회복을 바탕으로 지역·필수·공공의료를 확실하게 강화하겠다"고 말했다.


이어 "환자의 안전과 권리를 강화하기 위한 법적·제도적 기반을 마련하고 환자의 알 권리, 안전하게 진료받을 권리가 실제 현장에서 구현될 수 있도록 하겠다"며 "국민의 의견을 경청하고, 의료현장과 긴밀히 소통·협력해 안전하고 신뢰받는 의료제도 정착을 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.


앞으로 국민 중심의 의료 개혁 방안을 만드는 데 최선을 다하겠다고도 강조했다. 정 장관은 "그동안 정부의 의료 정책이 굉장히 많이 누적돼 있고 복합적이어서 쉽게 풀기는 어려운 점이 많다"며 "초고령화에 따른 의료비 급증 문제, 비급여나 실손보험 같은 불합리한 제도도 있어 이런 부분을 종합적으로 해결할 수 있는 의료개혁추진위원회, 혁신위원회를 만들어 국민, 의료인, 다양한 전문가들이 참여하는 의료 개혁 방안을 만들 계획"이라고 설명했다.

이에 환자·소비자단체는 "환자를 중심에 둔 의료이용 체계 마련을 위해 힘써달라"고 당부하며 "의료 공백에 따른 피해 조사와 지원, 환자 안전과 권익 강화 등을 위한 기반이 필요하다"는 의견도 제시했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10여명이 사지 끌어내려…尹이 '제발 좀 놔달라' 부탁" "10여명이 사지 끌어내려…尹이 '제발 좀 놔달라' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

국민의힘 당대표 찬탄2·반탄2 구도로 본경선

"종교 안믿어요…타로·사주 보러 가요"

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

"제일 핫하다 핫해"여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

관세 영향에도 6월 경상흑자 '역대 최대'…"하반기에도 양호한 흐름"

새로운 이슈 보기