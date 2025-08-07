본문 바로가기
“자살예방 모범 모델 자리매김”… 부산 기장군, 생명존중안심마을로 복지부 장관상

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.07 16:05

139건 중 우수사례 선정… 기장군 촘촘한 자살예방망 주목

부산 기장군이 추진 중인 '생명존중안심마을'이 정부로부터 자살예방 우수사례로 공식 인정받았다.


기장군은 '2024년 지자체 자살예방 우수사례 공모'에서 해당 사업이 생명존중안심마을 부문 우수사례로 선정돼 보건복지부 장관상을 수상한다고 7일 전했다.

이 공모는 보건복지부와 한국생명존중희망재단이 공동 주관해, 전국 139건의 지자체 사업을 대상으로 종합성과, 실효성, 지속가능성 등을 기준으로 심사가 이뤄졌다.


기장군보건소와 기장군정신건강복지센터가 협력해 추진 중인 '생명존중안심마을' 사업은 그 우수성을 대외적으로 인정받으며 본상을 받았다.


'생명존중안심마을'은 지역사회 자원을 기반으로 마을 단위의 자살예방 안전망을 촘촘히 구축하는 사업이다. 정관읍과 일광읍을 중심으로 시행된 1차 연도 사업에는 보건의료, 교육, 복지, 유통, 공공기관 등 총 46개 기관이 참여해 지역 밀착형 생명지킴이 역할을 수행했다.

기장군은 2차 연도인 올해부터 사업 범위를 확대해 참여기관을 추가 모집하고 고위험군 발굴 시스템을 강화하는 데 주력하고 있다. 군은 오는 2027년까지 전 읍·면을 생명존중안심마을로 지정할 계획이다. 이를 통해 정신건강 서비스 접근성을 높이고 지역 내 자살률 저감 효과를 본격화할 방침이다.


정종복 군수는 "이번 수상은 공공과 민간, 지역사회가 함께 만든 성과"라며 "기장군이 자살로부터 안전한 도시로 거듭날 수 있도록 앞으로도 적극적으로 지원하겠다"고 강조했다.

기장군청.

기장군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
