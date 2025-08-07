서울 새마을금고 ESG 여성리더스클럽, 수해 이웃돕기 성금

왼쪽부터 서울 새마을금고 ESG여성리더스클럽 윤채은 총무, 최영민 부회장, 신훈 희망브리지 전국재해구호협회 사무총장, ESG여성리더스클럽 이옥녀 회장, 김동옥 부회장 등이 수해 이웃을 돕기 위한 성금을 희망브리지에 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 희망브리지 AD 원본보기 아이콘

희망브리지 전국재해구호협회(회장 송필호)는 서울 새마을금고 ESG(환경·사회·지배구조) 여성리더스클럽(회장 이옥녀)이 수해 이웃을 돕기 위해 성금 1550만원을 기부했다고 7일 밝혔다.

서울 새마을금고 ESG 여성리더스클럽 이옥녀 회장은 "집중호우로 삶의 터전을 잃고 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 조금이나마 힘이 되길 바라는 마음으로 참여하게 됐다"며 "앞으로도 ESG 실천을 기반으로 사회적 책임을 다하는 클럽의 활동을 이어가겠다"고 전했다.

서울 새마을금고 ESG 여성리더스클럽은 2022년부터 서울시 한부모가족복지시설 지원을 시작으로 ▲2023년 여성 청소년 생리대 지원 ▲2024년 탈북청소년 대안학교 후원 등 지역사회 돌봄과 연대에 꾸준히 힘써왔다. 이번 수해 복구 성금 전달은 클럽의 지속적인 사회공헌 활동의 일환이다.

신훈 희망브리지 사무총장은 "피해 이웃에 공감하고 따뜻한 손길을 보내주신 서울 새마을금고 ESG 여성리더스클럽 회원분들께 깊이 감사드린다"며 "하루빨리 이웃들이 일상을 되찾을 수 있도록 희망브리지가 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





