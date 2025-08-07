트럼프, 쿠글러 후임 결정에 "2~3일내 지명…후보 3명"

후임 이사, 쿠글러 잔여 임기만 수행할듯

도널드 트럼프 미국 대통령이 아드리아나 쿠글러 미 연방준비제도(Fed) 이사의 후임을 2~3일 안에 지명할 계획이라고 6일(현지시간) 밝혔다.

블룸버그통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 기자들과 만나 "우리는 면접 절차를 시작했다. 몇몇 훌륭한 후보들이 있다. 아마 3명으로 좁혀졌을 것"이라며 "아마도 임시직으로 가고, 이후에 정식 인선을 할 것 같다. 임시 이사는 이틀이나 사흘 내에 지명될 것"이라고 밝혔다. 후임 이사 임기를 임명과 동시에 새로 시작하는 것으로 할지, 아니면 쿠글러 이사의 잔여 임기로만 할지 결정이 안 된 상태였는데 후자 쪽에 무게를 실은 것이다.

오는 8일 공식적으로 이사직에서 물러나는 쿠글러 이사는 지난 1일 사의를 표명했다. 쿠글러 이사와 Fed 모두 사임 배경은 언급하지 않았다. Fed 내 매파 인사로 꼽히는 쿠글러 이사는 조 바이든 전 행정부 시절인 2023년 9월 Fed 이사로 임명돼 2026년 1월31일까지 임기를 6개월 정도만 남겨두고 있었다.

앞서 트럼프 대통령은 쿠글러 이사의 후임으로 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장과 케빈 워시 전 Fed 이사 등 2명을 거론했다. 추가된 세 번째 후보가 누구인지는 언급하지 않았다.

미국 기준금리 정책을 결정하는 Fed는 제롬 파월 의장을 포함해 7명의 이사로 구성돼 있다. 트럼프 대통령은 그간 금리 인하를 요구하며 이에 반대하는 파월 의장의 자진 사퇴를 압박해왔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



