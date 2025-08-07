본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

고양시, 경기도 특조금 169억원 확보…53개 사업에 투입

이종구기자

입력2025.08.07 13:45

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시민 편익 증진·숙원 사업 등 53개 사업에 투입

경기 고양특례시(시장 이동환)는 경기도로부터 2025년 1차 특별조정교부금 총 169억원을 확보했다고 7일 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 이번에 확보한 예산을 지역 주민의 편익 증진과 숙원 사업 해결을 위한 53개 사업에 사용할 예정이다.


주요 사업으로는 ▲흥도로 도로조명 신설사업(5억5000만원) ▲지역활성화를 위한 미디어 경관조명 구축사업(4억원) ▲화정 문화의거리 일원 환경개선사업(8억원) ▲가시골천 환경정비사업(6억원) ▲지도공원 아이누리 테마파크 조성사업(9억원) ▲장항수로 교량설치 사업(5억원) ▲공릉천 산책로 및 자전거도로 환경개선사업(4억1000만원) ▲성아공원 환경개선사업(4억원) ▲장항동 관광특구 야간경관 개선사업(2억원) ▲고양스포츠타운 조도개선공사(10억원) ▲일산로 보도육교 정비사업(5억원) ▲기후변화 취약계층 지원사업(쿨쉼터 조성,쿨링포그 설치)(4억3000만원) 등이다.

이동환 고양시장은"대내외 재정 여건이 어려운 상황 속에서 확보한 소중한 재원인 만큼 시민 불편 해소와 지역의 현안을 해결하는데 사용할 계획"이라며 "앞으로도 시민에게 꼭 필요한 사업에 대한 지속적인 건의를 통해 예산 확보가 될 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

소비쿠폰 신청 2주 만에 지급액 46% 사용 완료

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

"제일 핫하다 핫해"여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

관세 영향에도 6월 경상흑자 '역대 최대'…"하반기에도 양호한 흐름"

새로운 이슈 보기