장재혁 합천부군수, 경남 도청 방문…지역 현안 해결 예산 지원 건의

영남취재본부 최순경기자

입력2025.08.07 10:13

경남 도청 방문해 특별조정교부금
전환사업 27개 사업, 553억 건의

경남 합천군은 2025년 하반기 특별조정교부금과 내년도 지방 전환사업 지원을 위해 경남 도청을 방문하여 예산 지원을 적극적으로 건의했다고 7일 밝혔다.


장재혁 합천 부군수는 경남도청 예산담당관을 찾아 군의 주요 현안 사업 해결을 위한 예산 확보를 위해 특별조정교부금 및 전환사업의 시급성과 필요성을 설명하고 이에 대한 적극적인 협력과 도비 지원을 요청했다.

장재혁 부군수 경남도청 방문 예산 지원 건의 사진

장재혁 부군수 경남도청 방문 예산 지원 건의 사진

이날 건의한 특별조정교부금 건의 사업은 황매산 군립공원 오수처리시설 개선사업 등 5건 33억원이며, 지방 전환사업은 합천영상테마파크 확장사업 등 22개 사업 520억으로 총 27개 사업 553억원의 지원을 요청했다.


특히 합천군은 최근 집중호우로 큰 피해를 입은 상황으로, 이번 건의는 군의 재정 부담이 커진 현실을 고려할 때 더욱 절실한 예산 확보 노력이라는 점에서 의미가 컸다.


장재혁 부군수는 "최근 예기치 못한 자연재해로 군의 여건이 어느 때보다 어려운 상황이지만, 지역발전을 위한 주요 사업은 차질 없이 추진돼야 한다"며, "도와의 긴밀한 협력을 통해 예산 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 합천군은 이번도 방문을 시작으로, 도비와 국비 등 외부재원 확보 활동을 본격화할 계획이라고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
