경주시·문경시, '교육발전특구 시범지역' 지정…경북교육청 "클러스터형 모델 구상"

경북교육청(교육감 임종식)은 교육발전특구 예비 지역으로 지정됐던 경주시와 문경시가 지난 6일 교육부의 재평가를 통해 '교육발전특구 시범지역'으로 최종 지정됐다고 밝혔다.

이로써 경북은 총 15개 시군이 교육발전특구 시범지역으로 지정되며, 전국 최대 규모의 특구 운영 지자체로 자리매김하게 됐다.

'교육발전특구 시범사업'은 지자체와 교육청, 대학, 기업, 공공기관 등이 협력해 교육 혁신과 지역 인재 양성, 정주 생태계 조성 등을 종합적으로 지원하는 교육부의 핵심 국가균형발전 정책이다.

시범 운영 기간은 2024년부터 2026년까지 3년이며, 이번에 선정된 경주와 문경도 동일한 기간 내에 운영된다.

경주시는 역사 문화 자산과 미래차, 원자력 등 첨단산업 기반을 융합한 정주형 미래 교육모델을 통해 높은 평가를 받았으며, 문경시는 마을교육공동체 기반의 돌봄 체계와 지역 정체성 중심 체험교육, 신산업 연계 인재 양성 계획을 담은 지역 밀착형 교육생태계 구축 모델을 제시해 주목을 받았다.

두 지역은 지난해 2차 공모 당시 예비 지정 지역이었으나, 경북교육청의 체계적인 컨설팅과 재평가 준비 지원을 통해 운영기획서를 보완하며 최종 선정에 이르렀다. 이번 재평가 결과에 따라, 경주시는 선도지역으로, 문경시는 관리지역 각각 지정됐다.

이번 지정으로 경북교육청은 기존 선도지역인 포항, 김천, 안동, 구미, 영주, 영천, 상주, 예천, 울진, 울릉 등 10개 지역과 함께 경주가 추가되면서 선도지역 11곳, 관리지역은 기존 칠곡, 봉화, 경산에 문경이 추가돼 4곳으로 보다 체계적이고 차별화된 특구 운영 전략을 수립하게됐다.

그동안 경북교육청은 지자체 및 교육지원청과 협력은 물론, 관계자 역량 강화를 위한 협의회와 연수, 맞춤형 현장 점검 및 컨설팅 등 현장 중심의 지원을 지속해왔다. 이러한 노력의 결실로 지난 2월, 포항과 봉화의 시범 운영 사례가 전국 우수사례로 선정되는 성과도 거뒀다.

경북교육청은 시범지역 추가 지정과 우수사례 선정을 계기로, 다른 지역과의 차별화된 특구 운영을 위해 지역 간 연계와 특화 산업을 결합한 '클러스터형 교육발전특구' 모델을 구상하고 있다.

특히 울진·포항·울릉 등 해양 인접 지역의 특성을 활용한 협력 방안도 하나의 가능성으로 두고, 향후 구체적인 논의를 이어갈 계획이다.

임종식 경북교육감은 "경주와 문경의 추가 지정으로 경북형 교육발전특구 모델이 더욱 견고해졌다"라며, "지자체와의 긴밀한 협력을 바탕으로 교육을 통한 지역 활성화와 정주 여건 개선을 지속적으로 추진하겠다"라고 밝혔다.

임 교육감은 이어 "지정되지 않은 지역에 대해서도 경북미래교육지구 사업 등을 통해 균형 있는 교육 환경 조성과 맞춤형 지원을 아끼지 않겠다"라고 강조했다.





