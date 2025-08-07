본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

울산시, 올해 특화 공공임대주택 공모사업 선정

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.07 09:17

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

범서굴화 청년특화주택 등 4곳 국비 412억원 확보

2032년까지 청년·근로자·고령자에 286세대 공급

울산시는 국토교통부가 추진한 '2025년도 특화 공공임대주택 건립사업 공모'에 울주군과 동구 지역 4곳을 신청해 모두 선정됐다.


선정된 사업은 ▲범서 굴화 청년특화주택 ▲온산 덕신 일자리연계형 지원주택 ▲선바위 지구 고령자복지주택 ▲남목 일반산단 고령자복지주택 등이다.

이에 따라 울산시는 총사업비 741억원 가운데 412억원을 국비로 지원받아 사업 추진에 나선다.


먼저 ▲범서 굴화 지역에는 청년특화주택 36호를 건립한다.


울산대학교 인근에 위치해 교통과 생활 인프라가 우수한 주거 선호지역으로 청년 맞춤형 주거공간을 마련해 주거 안정에 기여할 전망이다.

▲온산 덕신에는 온산국가산업단지 확장과 샤힌 프로젝트, 고려아연 2차전지 공장 증설, 엘에스 엠엔엠(LS MnM) 신규투자사업 등 대형 사업 추진에 따른 주택난 해소를 위해 직주근접이 가능한 '일자리 연계형 주택' 36호를 오는 2028년까지 건립할 예정이다.


고령자 복지주택도 두 곳에 들어선다.


▲울주군 선바위공공주택지구에는 울산시와 한국토지주택공사(LH) 공동 시행으로 100호 규모의 고령자복지주택과 사회복지시설이 조성된다. 인접한 의료복지시설 용지에 건립될 의료·헬스 복합타운과 연계해 복지 서비스 접근성을 높인다는 계획이다.


▲울산도시공사가 시행하는 동구 남목일반산업단지 공동주택용지에도 고령자복지주택 114호를 건립하고 인근 사회복지시설의 복지 서비스를 함께 이용할 수 있도록 한다.


두 곳 모두 지구계획 승인 등 행정절차를 거쳐 오는 2032년까지 건립할 예정이다.


시 관계자는 "이번 공모 선정은 다양한 계층의 주거 안정과 복지 향상을 위한 기반을 마련한 것"이라며 "수요자 중심의 공공주택 공급 확대를 통해 주거복지 체계를 지속 강화해 나가겠다"라고 말했다.

울산시청.

울산시청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"일본 사람들 싹쓸이"…찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

소비쿠폰 효과에 30억 이하 매장 매출 8.7% 증가…학원·안경 더 웃었다

김정은 "물난리는 옛말" 좋아했지만…발밑 제방엔 구멍이 숭숭

포스코이앤씨 잇단 사망사고SMR·방사광가속기 '불똥'

北주민 1명, 서해 한강중립수역 통해 귀순 "북, 특이동향 없어"

새로운 이슈 보기