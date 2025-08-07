신기술 융복합 콘텐츠의 미래 공유한다

콘진원, 뉴콘텐츠아카데미 2기 쇼케이스

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 21일부터 이틀간 서울 동대문구 홍릉 콘텐츠인재캠퍼스 및 콘텐츠문화광장에서 '뉴콘텐츠아카데미 장기과정 2기 쇼케이스'를 한다.

신기술 기반 융복합 콘텐츠 전문인력 양성 과정인 뉴콘텐츠아카데미의 교육 성과를 공유하는 행사다. 열두 팀이 다양한 신기술을 융합해 제작한 프로젝트를 전시한다. 인공지능(AI) 창작 인터페이스 콘텐츠, 가상공간 기반 체험형 내러티브 콘텐츠, 관람자와 상호작용하는 몰입형 미디어 등이다.

콘진원은 처음으로 관람객이 직접 전시 콘텐츠를 체험하고 평가하는 '이용자 평가단'을 운영한다. 프로젝트 결과물의 대중성과 시장성을 확인해 콘텐츠의 완성도를 높이고자 한다.

콘텐츠 산업 현장의 흐름을 공유하는 토크콘서트도 진행한다. 첫날에는 디즈니+ '파인: 촌뜨기들'을 제작한 선영 와이웍스엔터테인먼트 대표와 강윤성 감독이 연사로 참여한다. 이튿날에는 생성형 AI 스타트업 뤼튼의 김태호 공동창업자 겸 이사가 '생성형 AI 시장의 변화와 콘텐츠'를 주제로 강연한다.





