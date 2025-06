휴먼인모션로보틱스, 캐나다 BC주 수상 한국방문행사서 '엑소모션-R' 시연

코스닥 상장사 베노티앤알 베노티앤알 206400 | 코스닥 증권정보 현재가 1,774 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,790 2025.06.12 개장전(20분지연) 관련기사 휴먼인모션로보틱스, 리햅위크 2025서 '엑소모션-R' 선봬베노티앤알 로봇 자회사, 로보티마이즈와 전략적 파트너십…아세안 헬스케어 로봇 시장 공략휴먼인모션로보틱스, IEEE 스펙트럼에 '엑소모션' 소개…외신 주목 이어진다 전 종목 시세 보기 close (대표 정집훈)의 로봇 계열사 휴먼인모션로보틱스는 지난 9일과 10일 캐나다 브리티시 컬럼비아(BC) 주 수상 데이비드 이비(David Eby, Premier of British Columbia)의 한국 방문 공식행사에 초청을 받아 엑소모션-R을 시연했다고 12일 밝혔다.

캐나다 브리티시 컬럼비아(BC) 주 수상을 중심으로 한 경제사절단은 한국을 공식 방문해 양국간의 무역, 투자, 연구 등 다양한 분야에서 협력을 증진하는 이벤트와 미팅을 진행했다. 지난 9일 행사에는 캐나다 브리티시 컬럼비아 주와 자매 결연을 맺고 있는 경기도의 김동연 지사를 비롯하여 한국의 대기업과 중소기업 등 많은 관계자들이 참석했다.

휴먼인모션로보틱스는 이날 행사에서 웨어러블 로봇 엑소모션-R을 시연하고 데이비드 이비 주 수상을 비롯한 여러 관계자들과 로봇사업에 대한 다양한 논의를 진행했다.

또한 이번 경제사절단 중 폴 최, 아시아·태평양 정무무역 차관(Parliamentary Secretary for Asia-Pacific Trade)과 윌리엄 호일, 고용경제개발혁신부 차관보대행(Assistant Deputy Minister, Ministry of Jobs, Economic Development, and Innovation, JEDI)은 지난 10일 서울에 위치한 휴먼인모션로보틱스아시아 사무실에 방문해 베노티앤알이 휴먼인모션로보틱스에 투자해 로봇사업에 진출한 스토리와 회사 현황을 듣고 최첨단 기술 및 산업 분야에서 양국이 협력할 수 있는 방안 등을 논의했다.

휴먼인모션로보틱스 관계자는 "이번 행사는 AI-로보틱스 사업의 성장을 위해 다방면의 논의가 진행된 뜻깊은 자리였다"며 "휴먼인모션로보틱스는 AI&휴머노이드 기반 지능형 웨어러블 로보틱스 기술의 지속적인 혁신을 통해 전세계 사용자들의 모빌리티와 편의성 향상에 기여하기 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 휴먼인모션로보틱스는 차세대 휴머노이드 웨어러블 로봇 '엑소모션(XoMotion)'의 글로벌 공급 확대에 나서고 있다. 엑소모션은 사용자의 이동과 하반신 마비 환자의 재활 치료를 돕는 로봇으로 셀프 밸런싱(Self-Balancing) 기술을 적용해 사용자의 핸즈프리(Hands-Free) 보행을 지원하는 점이 특징이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>