성직자·수녀 그려진 200년 전 콘돔…네덜란드서 이색 전시회

200년 된 20㎝ 길이 콘돔 공개

양의 맹장 부위로 제작돼

네덜란드 암스테르담에 위치한 국립 미술관 라익스뮤지엄이 약 200년 전 제작된 콘돔을 전시해 눈길을 끌고 있다.

3일(현지시간) AP통신 등에 따르면 이 콘돔은 1830년경 양의 맹장 부위로 만들어졌다. 성직자 세 명과 수녀가 등장하는 삽화가 새겨져 있으며 매춘업소에서 기념품으로 사용된 것으로 추정된다.

제작된 지 약 200년이 지난 콘돔. 라익스뮤지엄 AD 원본보기 아이콘

그림 속엔 수녀 복장의 여성 1명과 성직자로 보이는 남성 3명이 있는데 모두 성기를 노골적으로 노출하고 있다. 남성들 중 수녀가 손으로 누구를 가리키고 있는지 역시 의도적으로 불분명하게 그려졌다.

프랑스어로 "This is my choice"라는 문구가 적혀 있는데 이는 프랑스 화가 르누아르의 작품 '파리스의 심판'을 암시하는 문장으로 해석된다. 해당 작품은 트로이의 왕자 파리스가 헤라와 아테나, 아프로디테 세 여신 중 가장 아름다운 이를 고르는 장면을 묘사한다. 이 장면에서 영감을 얻어 성별을 반전시켜 그려낸 것으로 보인다.

박물관은 해당 작품을 소개하며 "성의 밝은 면과 어두운 면을 모두 보여주는 상징"이라고 설명했다. 이어 "현재까지 알려진 복사본은 2점뿐"이라며 "이 작품은 판화 기술이 다양한 용도로 사용됐음을 보여주고 19세기 성과 매춘에 대한 통찰을 제공한다"고 설명했다.

제작된 지 약 200년이 지난 콘돔. 라익스뮤지엄 원본보기 아이콘

이 콘돔은 19세기 매춘과 성애를 주제로 한 전시회에서 11월 말까지 전시될 예정이다. 이번 전시에선 성매매와 성 건강 등을 주제로 한 네덜란드와 프랑스의 판화, 드로잉 작품 등도 선보인다.





서지영 인턴기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>