계명대 출판부, 신채기 교수 번역서 '100세 건강 비밀' 출간

계명대학교(총장 신일희) 출판부는 신채기 교수(계명대 미술대학 회화과)가 번역한 '100세+ 건강 비밀 백세건강 가이드북'(빛을여는책방)을 출간했다고 7일 전했다. 이 책은 세계적 의과학자 김재호 박사의 저서 'Secrets to Living to 100 and Beyond'를 번역한 것으로, 고령화 시대를 살아가는 독자들에게 과학적 통찰과 실천 가능한 건강관리 전략을 제시한다.

김재호 박사(MD, PhD, FACR)는 미국 미시간 헨리 포드 병원 방사선종양학과 명예 주임교수로, 세계적 암 연구기관인 뉴욕 메모리얼 슬론-케터링 암센터에서 25년 이상 재직하며 300편 이상의 논문을 발표한 방사선종양학 분야의 석학이다. 그는 방사선 손상과 세포 노화 간의 관계에 대한 연구를 주도했고, 미국 정부의 생의학 프로젝트인 CMCR(Center for Medical Countermeasures against Radiation)을 이끈 바 있다.

'백세건강 비밀' 책 표제

신채기 교수는 "김재호 박사의 원서는 노화에 대한 과학적 접근과 삶의 존엄을 연결하는 독보적인 작품"이라며, "고령화 사회에서 어떻게 품위있고 의미있는 노년을 보낼 수 있는지에 대한 통찰을 전달하고 있다"고 밝혔다.

이번 출간에는 계명대 동산병원 방사선종양학과 김진희 교수가 의료 자문과 내용을 감수해 전문성과 신뢰성을 더했고, 계명대 미술대학 시각디자인과 임헌우 교수가 표지 디자인을 맡아 시각적 완성도도 높였다.





