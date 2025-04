세븐틴, 5월 26일 새 앨범 발표

그룹 세븐틴이 지난해 4월 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 베스트 앨범 '17 IS RIGHT HERE' (세븐틴 이즈 라이트 히어) 발매기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

