한국 딜로이트 "임직원과 열린 소통…'CEO 라이브 채팅' 5주년"

한국 딜로이트 그룹은 24일 “2019년부터 회계업계 최초로 도입한 ‘최고경영자(CEO) 라이브 채팅’이 5주년을 맞았다”며 지난 18일에도 약 750명의 임직원이 참여한 가운데 라이브 채팅이 진행됐다고 밝혔다.

홍종성 한국 딜로이트 그룹 총괄대표가 지난 18일 'CEO 라이브 채팅'을 통해 약 750명의 임직원과 소통했다.

한국 딜로이트 그룹에 따르면 CEO 라이브 채팅은 그룹 주요 과제에 대한 CEO의 발표 이후, 임직원과 CEO가 실시간으로 대화하는 방식으로 진행된다. 임직원은 철저하게 익명성을 보장받는 동시에 CEO와 직접 소통할 기회를 갖는다. 주요 제언은 후속 조치를 통해 반영한다.

홍종성 한국 딜로이트 그룹 총괄대표는 “우리가 처한 경제적 불확실성을 극복하기 위해서는 구성원의 전폭적인 협력이 필요하며, 여러분과 함께해야만 우리 파이프라인의 성공 확률을 극대화할 수 있다고 믿는다”며 “앞으로도 경영상황에 영향받지 않고 여러분의 목소리에 귀 기울이며, 진정성 있는 소통의 자리를 지속해서 마련하겠다”고 말했다.

한편 홍 총괄대표는 지난 4월 소규모 대면 소통 프로그램인 ‘With the CEO’도 새로 론칭했다. CEO와 대면으로 소통할 수 있는 자리로, ‘커피 With the CEO’, ‘막걸리 With the CEO’ 등 매회 새로운 형식으로 직원들이 CEO와 그룹의 다양한 구성원과 소통할 기회를 제공한다. CEO와 커리어 상담뿐만 아니라 개인의 고민도 자유롭게 얘기할 수 있다.





김대현 기자



