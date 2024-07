트럼프가 회상한 '신발 미스터리' 들어보니…"초현실적 경험"

유세장 총격으로 생사의 고비를 넘긴 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 당시 겪은 상황을 회상했다.

트럼프 전 대통령은 14일(현지시간) 한 인터뷰에서 "나는 죽을 뻔했다"며 당시 피격이 "매우 초현실적인 경험"이었다고 말했다.

트럼프 전 대통령은 "병원에서 만난 의사가 이런 것은 보지 못했다고 했다. 의사는 기적이라고 했다"며 "나는 여기 있을 게 아니라 죽을 뻔했다"고 소감을 밝혔다.

의사가 AR-15 소총으로 공격받은 뒤 생존한 사람은 보지 못했다고 말했다는 것이다. AR-15는 전쟁터에서 쓰는 돌격소총을 보급형으로 개조해 살상력이 강한 무기다. 미국의 대규모 총기 난사 사건마다 단골로 등장하는 흉기다.

트럼프 전 대통령은 흰색 긴 소매 상의의 단추를 풀어 오른쪽 팔뚝에 들은 큰 멍을 기자에게 직접 보여주기도 했다. 멍은 건장한 요원들이 몸을 던져 자신을 에워싸는 과정에서 생긴 것이라고 설명했다.

총격 당시 영상에는 연탁 밑으로 엎드린 트럼프 전 대통령이 "신발 좀 챙기겠다"(Let me get my shoes on)고 말한 음성이 잡혔는데 이에 대한 정황도 드러났다. 그는 "요원들이 나를 너무 강하게 쳐서 내 신발이 벗겨졌다. 나는 평소 꼭 맞는 신발을 신는다"며 웃으며 설명했다.

트럼프 전 대통령은 자신이 주먹을 치켜들고 "싸워라"라고 외치는 장면이 담긴 사진에 대해 언급했다. 그는 "많은 사람이 그 사진이 그들이 그동안 봐왔던 것 가운데 가장 상징적인 사진이라고 말한다. 그들의 말이 맞고, 나는 죽지 않았다"며 "보통 상징적인 사진을 가지려면 죽어야 한다. 행운이거나 신에 의한 것이다. 많은 사람이 내가 여기 살아 있는 걸 신의 가호 덕분이라고 한다"고 했다.

그러면서 "나는 연설을 계속하고 싶었다. 그러나 나는 총에 맞았다"고 말했다. 트럼프 전 대통령은 당시 손을 번쩍 들어 올린 이유에 대해 "사람들에게 내가 괜찮다(OK)는 것을 알리기 위해서, 그리고 미국은 계속 굴러가고 우리는 앞으로 나아가고 우리는 강하다는 것을 보여주기 위해서였다"고 설명했다.





