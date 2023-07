삼성전자서비스 '한국서비스품질지수' 전자제품 AS 전 부문 1위

휴대전화·컴퓨터·가전제품 AS 1위

삼성전자서비스는 '2023 한국서비스품질지수(KS-SQI)'에서 고객이 뽑은 휴대전화, 컴퓨터, 가전제품 AS(애프터 서비스) 품질 1위 기업에 선정됐다고 6일 밝혔다. 한국서비스품질지수는 한국표준협회가 주관하는 서비스 품질 만족도 조사이다. 113개 기업, 72개 기관을 대상으로 서비스 만족도 설문 조사를 실시, 부문별 1위 기업을 발표한다.

삼성전자서비스는 올해 조사에서 고객 친화적 서비스, 엔지니어 전문 역량 등에서 업계 최고 점수를 받아 전자제품 AS 1위를 석권했다. 컴퓨터 AS와 휴대전화 AS 부문에선 각각 22년, 20년 연속 1위에 이름을 올렸다. 부문별 조사가 이뤄진 이후 한 번도 1위를 놓치지 않았다. 가전제품 AS 부문에서도 올해까지 20번째 1위에 올랐다.

삼성전자서비스 휴대폰 엔지니어가 스마트폰 상담을 진행하는 모습 / [사진제공=삼성전자서비스] AD 원본보기 아이콘

삼성전자서비스는 제품을 사후 관리하는 차원을 넘어 '삼성전자 제품의 가치를 극대화하는 차별화된 서비스'를 제공하고 있다. 사용자가 삼성전자 가전제품을 편하게 쓸 수 있도록 5월부턴 '스마트싱스 연결 서비스'를 시행하고 있다. 스마트싱스를 통해 전문 상담사 원격 진단을 제공하는 식이다. 또 제품별 사용 시기를 고려해 자가 점검 및 문제 예방법 등을 안내하고 있다.

서비스 품질 척도인 엔지니어 전문 역량을 높이는 과정에선 '서비스 기술경진대회'를 매년 진행하고 있다. 서비스 기술경진대회는 최고의 전문성을 갖춘 엔지니어를 선발하는 경연의 장으로, 1986년 업계 최초 시행 후 우수 인재 육성을 통한 서비스 품질 향상에 기여하고 있다. 2019년부터는 고객 만족도가 가장 높은 최상위 0.3% 엔지니어를 'CS 달인'으로 꼽고 있다.

박성민 삼성전자서비스 운영팀장(상무)은 "항상 고객 입장에서 고객이 필요로 하는 최상의 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr



