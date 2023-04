‘부기·두꺼비’와 사진 찍자! … 부산시·하이트진로, 엑스포 포토존 조성

부산시가 하이트진로와 7일 국내외 방문객 유입과 유동 인구가 많은 김해공항 국제선 대합실에 2030부산세계박람회 유치 홍보 포토존을 설치했다.

이번 포토존은 김해공항 국제선 2층 대합실에 처음으로 선뵈는 것으로 국제박람회기구(BIE) 현지실사단 방문일정과 주요 동선을 고려해 설치됐다.

포토존은 가로 6m 높이 2m 규모이며 시 소통 캐릭터 ‘부기’와 하이트진로의 대표 브랜드 캐릭터 ‘두꺼비’가 ‘엑스포 개최하기 좋은 도시 부산(BUSAN IS GOOD FOR EXPO)’이라는 메시지로 2030부산세계박람회 유치 응원을 하고 있다.

2030부산세계박람회 유치기원 포토존. AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

‘엑스포 개최하기 좋은 도시 부산(BUSAN IS GOOD FOR EXPO)’은 새롭게 선보이는 도시브랜드 ‘부산이라 좋다(BUSAN IS GOOD)’와 2030부산세계박람회 유치 응원을 결합한 것으로 개최 후보 도시 ‘부산’의 도시브랜드를 자연스럽게 알릴 예정이다.

시는 이번 포토존이 설치되는 장소가 유동 인구가 많고 앞으로도 늘어날 것으로 예상되는 만큼 부산을 찾는 국내외 방문객들에게 ‘엑스포 개최하기 좋은 도시 부산’의 이미지를 높이고 이를 사진으로도 남길 수 있을 것으로 기대했다.

현지실사 이후 엑스포 포토존은 국내선 1층 대합실로 위치를 옮겨 부산을 방문하는 국내외 관광객들에게 계속해서 소중한 경험을 선사할 예정이다.

박형준 시장은 “국제박람회기구(BIE) 현지실사 기간 주요 동선에 유치홍보 공감대를 조성해주신 ‘하이트진로’ 등 기업 관계자분께 진심으로 감사의 뜻을 표한다”고 감사 인사를 전했다.

이어 “국제박람회기구(BIE) 회원국을 대상으로 2030세계박람회 주제와 핵심 가치를 잘 전달하고 공감할 수 있도록 남은 기간 홍보 전략을 촘촘하게 준비해 이들에게 깊은 감동과 여운을 줄 수 있게 하겠다”고 덧붙였다.

하이트진로는 지난해 여름철 성수기를 맞아 시 대표 관광지인 해운대(구남로)에 ‘두꺼비’ 캐릭터를 앞세운 마케팅전략으로 유치 공감대 조성과 시민밀착 홍보를 추진하고 있다.

또 하이트진로는 올해 3월 신규 영업용 차량에 엑스포 엠블럼과 홍보 문안을 랩핑했으며 현지 실사 기간 엑스포 랩핑용 영업용 차량을 활용한 거리 홍보도 추진하는 등 2030부산세계박람회 서포터즈로서의 활동을 활발히 전개하고 있다.





영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr



