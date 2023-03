'메디컬 코리아 2023', 코로나 이후 첫 대면으로 23~24일 열려

보건복지부가 주최하고 한국보건산업진흥원이 주관하는 '메디컬 코리아 2023'이 23~24일 서울 코엑스에서 개최된다.

올해로 13회를 맞이하는 메디컬코리아는 세계 각국의 글로벌 보건의료 전문가들이 참여하는 국내 최대의 글로벌 헬스케어 관련 학술회의(콘퍼런스)다. 3년 만에 대면으로 열리는 이번 메디컬코리아의 주제는 '더 나은 일상, 더 나은 미래를 위한 여정(Journey for a Better Daily Life and Future)'이다.

감염병 주기적 유행과 디지털 전환기를 맞아 메디컬 코리아 브랜드를 강화하고, 글로벌 의료관광 산업의 재도약을 통해 전 세계인의 완전한 일상회복과 미래비전을 제시하는 장이 될 것으로 기대된다.

이번 메디컬 코리아는 개막식과 유공포상 시상식, 다양한 주제의 학술대회(4개 포럼, 6개 세미나), 비즈니스 미팅, 메디컬 코리아 홍보관, G2G 회담 등으로 구성된다.

개막식은 개화사, 축사, 유공포상, 기조연설 등으로 진행된다. 첫 번째 기조연사로는 미래학자인 제이미 메츨이 나서 인공지능(AI), 유전학, 바이오기술의 혁신을 통한 의료산업의 미래를 전망한다. 두 번째 기조연사인 황희 카카오헬스케어 대표는 모바일 기기를 통한 의료서비스의 효율성과 플랫폼으로서의 역할 등 디지털 헬스케어의 미래에 대해 강연한다.

학술대회에선 외국인 환자 수를 코로나 이전 수준으로 회복하고, 한국의료 해외진출 확대를 통해 한국 의료를 활성화 할 수 있는 방안을 논의한다. 외국인 환자 유치 및 해외 의료 진출 관련 해외 구매기업과 국내 보건산업계의 소통의 장을 마련하는 비즈니스 미팅도 열린다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



