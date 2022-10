‘BTS 부산 공연’ 기념 영어·일본어신문 특별판 발행 … 부산시, 공연 꿀팁 수록

BTS 성지순례·공연장주변 관광정보·도시철도 이용 팁·무료 WIFI 정보 등



지역숙박업소·관광지 등 사전배부, 당일 공연장·라이브플레이 현장 배부

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 부산시는 오는 10월 15일 BTS의 ‘2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트’를 앞두고, 오는 11일 시 영어신문 ‘Dynamic Busan’과 일본어신문 ‘ダイナミック釜山(다이내믹 부산)’ 특별판을 발행한다.

이번 판은 BTS의 2030부산세계박람회 유치기원 콘서트 ‘옛 투 컴 인 부산’(Yet To Come in BUSAN)을 기념·응원하고, 공연을 보기 위해 부산을 찾는 국내·외 팬클럽 아미(ARMY)와 관광객에게 부산과 BTS 공연 관람에 대한 다양한 정보를 제공하기 위해 제작됐다.

특별판은 영어신문 4만부, 일본어신문 1만부 등 총 5만부가 발행된다.

아미와 관광객이 간편하게 들고 다니고, 기념으로 간직할 수 있도록 타블로이드판 4페이지로 제작됐다.

주요 내용은 ▲공연 보기 전 체크 리스트 ▲동백택시 이용 팁 ▲도시철도 1일권 ▲공공 무료 와이파이 ▲관광통역 안내 전화번호 등 공연 관람에 필요한 알찬 정보들로 구성됐다.

특별판에는 아미와 관광객의 관심이 높은 ‘BTS 부산 성지’도 담겼다. 정국의 고향인 만덕동 투어, 금정구 회동동 출신의 지민이 찾았던 다대포해수욕장, RM이 방문한 부산시립미술관, 뷔가 인증샷을 남긴 부산시민공원 등과 BTS 멤버가 들렀던 부산 맛집 정보 등을 소개한다.

더욱 많은 관람 정보를 전달하기 위해 특별판 곳곳에 QR코드를 삽입했다. 휴대폰 카메라로 QR코드를 찍으면 부산시 영어 누리집의 BTS 부산 공연 정보 페이지와 부산 관광 정보 누리집 ‘비짓부산’ 등으로 연결된다.

시는 외국어 신문 특별판을 지역 숙박업소, 관광지 등에 사전 배부하고, 공연 당일 10월 15일에는 아시아드 주 경기장 주변과 라이브플레이가 열리는 부산항 북항, 해운대해수욕장 특설무대 인근에서 배부할 계획이다.

특별판은 이(e)-북으로도 제작해 부산시 누리집 전자책 카테고리에서도 만나볼 수 있다.

나윤빈 시 대변인은 “이번 특별판은 BTS 부산 공연을 기념·응원하고 아미와 관광객에게 글로벌 도시 부산과 BTS 공연 관람에 대한 다양한 정보를 전달하기 위해 제작됐다”라면서 “공연이 성공적으로 열릴 수 있도록 시는 모든 분야에서 행정 역량을 투입하고 있다”라고 말했다.

