부산교육청, 모든 공·사립 유치원 3월부터 급식비 지원

2011년 시행 11년만에 유·초·중·고…무상급식 완성

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 부산시교육청은 3월 신학기부터 부산지역 모든 공·사립 유치원 380개원 원아 3만8623명에게 학기 중 급식비를 지원한다고 28일 밝혔다.

이로써 부산지역은 지난 2011년 초등학교 1학년을 대상으로 급식비 지원을 시작한 지 11년 만에 유·초·중·고등학교에 대한 무상급식을 완성하게 됐다.

올해 부산지역 유치원 무상급식에 필요한 예산은 총 214억원이다. 이 가운데 70%(150억)는 부산시교육청이, 30%(64억)는 부산시가 각각 부담한다.

유치원 급식비는 원아 1명당 1식 2500원이다. 사립유치원에 원아들을 보내는 학부모들은 연평균 57만5000원(지원기준일수: 230일)의 부담을 덜게 됐다.

사립유치원비는 유아학비와 학부모가 별도로 부담하는 교육비로 이뤄진다. 그동안 사립유치원은 원별로 차이는 있지만, 유치원비에 급식비를 포함해 징수해 왔다. 공립유치원은 유아 학비에서 급식을 제공하고 있어 학부모가 별도의 급식비를 부담하지는 않았다.

시교육청이 급식비를 지원함에 따라 사립유치원에 원아를 보내는 학부모의 부담이 경감되고, 사립유치원마다 차이가 있었던 급식비도 일정 급식단가를 확보하게 됐다.

김석준 교육감은 “유치원 무상급식이 코로나19로 경제적 어려움을 겪고 있는 유치원 학부모들의 부담을 조금이나마 덜어드릴 수 있게 됐다”며 “앞으로 유치원 급식의 영양 관리, 위생 안전관리 등을 통해 질 좋은 급식을 제공하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

