세종메디칼, 서울대병원과 의료기기 연구?개발 업무협약

세종메디칼은 서울대병원과 의료기기 연구?개발과 의료기기 임상시험 활성화에 관한 상호협력 양해각서 (MOU)를 체결했다고 28일 밝혔다.

업무협약에는 의료기기 개발과 임상시험에서 상호 필요로 하는 정보의 제공 및 인력 교류, 시설 장비의 공동 활용, 공동정책 추진 등이 포함됐다.

이재철 세종메디칼 대표는 "국내 의료진과 의료기술의 우수성을 전세계에 알릴 수 있는 첫 걸음이라고 생각한다"며 "국내외 연구과제와 임상시험 다수의 경험을 토대로 서울대 병원과 협력해 환자의 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 의료기기를 개발하는 것이 목표"라고 말했다.

김연수 서울대병원장은 "의료기기와 데이터사이언스 분야를 위해 혁신의료기술연구소를 설립해 운영 중"이라며 "우수한 인프라를 바탕으로 서로의 미충족 수요를 해결하고 제품화와 수출까지 이어지도록 실천적 노력을 함께하자"고 설명했다.

세종메디칼 임직원은 지난 25일 보건의료 및 의료기기산업 발전에 이바지한 공로를 인정받아 한국의료기기산업협회장 표창과 한국의료기기공업협동조합 이사장 표창을 수상했다.

