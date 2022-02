정부, 자율주행·우주발사체 '민군기술협력사업' 2510억원 투자

[아시아경제 세종=이동우 기자] 정부가 자율주행, 로봇 등 4차 산업 기술과 발사체 등 우주 기술을 군에 적용하는 민군기술협력사업에 올해 2510억원을 투입한다.

산업통상자원부 등 14개 부처는 이 같은 내용의 민군기술협력사업 시행계획을 확정했다고 28일 밝혔다.

민군기술협력사업은 1999년부터 시작된 대표적인 범부처 협력사업이다. 올해 예산 규모는 전년 대비 19.2% 증가했다. 민과 군의 공통필요기술을 개발하는 민군기술개발사업에 1913억원, 민과 군이 보유한 기술을 상호이전해 사업화하는 민군기술이전사업에 484억원을 투자해 총 8개 부처가 250개 과제(신규과제 47개 포함)를 추진할 계획이다.

올해 신규과제는 군의 첨단기술군 도약 및 신기술을 통한 산업 경쟁력 제고를 위해 4차 산업혁명 핵심기술 개발에 있다. 자율주행·로봇, 사이버, 가상현실(VR)·혼합현실(MR) 등 4차 산업혁명 핵심기술 분야 민군기술 개발 7개 과제에 376억9000만원을 투자한다.

신기술의 국방 분야 활용성 및 민수사업화를 제고하기 위해 국방 실증을 통한 트랙레코드 확보 8개 과제에는 166억원의 예산을 책정했다. 위성, 우주 발사체 등 도전적·혁신적 첨단 기술 분야의 대형과제로는 총 9개 과제에 1930억원이 투입된다.

이 밖에 국방기술의 민수사업화(Spin-off) 촉진을 위해 민군협력진흥원 내 사무소를 설치해 온·오프라인 상담을 지원하는 원스톱지원서비스를 올해부터 운영한다. 민군기술협력사업 성과물의 활용 확대를 위해 우선 구매 촉진을 위한 법적 근거 강화 등 제도 정비도 추진할 계획이다. 올해 사업의 신규 과제는 산업부, 과기부, 방사청 등 관계 부처 합동으로 3월 중 공고한다.

박재영 산업부 제조산업정책관은 "민간의 우수한 신기술이 국방 분야에 신속하게 적용될 수 있도록 군 관련 기관들과 협력을 확대하고, 국방기술을 활용한 혁신제품 개발도 적극 지원하겠다"고 말했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr