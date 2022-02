람보르기니, 슈퍼 스포츠카 라인업 전 세계 주요 상 잇따라 수상

[아시아경제 성기호 기자] 람보르기니가 슈퍼 스포츠카 모델 라인업이 지난해 2019년 대비 2배가 넘는 수상 실적을 기록했다고 28일 밝혔다.

람보르기니 우루스는 유럽 지역에서 최고의 권위를 인정받고 있는 ‘아우토 모토 운트 스포트’가 주관하고 유럽 전역의 독자가 참여한 ‘베스트 카’ 상에서 대형 SUV 부문 최고의 모델로 2년 연속 선정됐다. 또한 독일의 스포츠오토 매거진이 주관한 어워드에서 최고의 SUV로 선정된 바 있으며, 오프로드 매거진에서 실시한 오프로드 어워드에서 ‘최고의 럭셔리 SUV’ 상을 수상한 바 있다.

우루스뿐만 아니라 람보르기니의 대표 V10 슈퍼 스포츠카 모델 라인업인 우라칸 라인업 역시 전 세계 여러 수상 실적을 달성하며 긍정적인 평가를 기록했다. 우라칸 에보 RWD는 미국의 유명 럭셔리 라이프스타일 매거진 롭 리포트와 인도의 자동차 전문 매거진 카앤바이크에서 ‘올해의 스포츠카’로 선정됐다.

특히 2020년에 전 세계 최초로 공개되며 우라칸 라인업을 완성한 우라칸 STO는 프랑스의 자동차 전문 매거진인 모터스포츠로부터 '올해의 스포츠카'와 '최고의 엔진 상'을 수상했다. 또한 미국의 온라인 매체 카버즈에서 선정한 '2021년 최고의 트랙 무기'로 선정됐다.

한편, 람보르기니는 지난해 전 세계 주요 시장에서의 잇따른 수상 실적과 함께 8405대를 전 세계 고객에게 인도했다. 전년 대비 13%의 판매 증가율(2020년: 7430 대)을 달성, 역대 최고 기록을 세웠다. 람보르기니의 우루스가 5021대가 판매되어 높은 판매세를 유지해 나갔으며, V10 우라칸 라인업은 2586대가 판매되며 꾸준한 판매 성과를 이뤘다. 아벤타도르 역시 전 세계 798대가 인도됐다.

