[아시아경제 문혜원 기자] 아모레퍼시픽이 다음 달부터 샴푸, 치약 등 주요 생활용품의 소비자 가격을 10% 내외로 인상한다.

27일 아모레퍼시픽에 따르면 메디안 치약, 미장센 퍼펙트 세럼 라인 샴푸·컨디셔너 등 30여개 제품의 가격이 다음 달부터 10% 내외로 오른다.

이를테면 ‘메디안 치석케어 오리지날·구취과학(120g·3개입)’은 9900원에서 1만900원으로 1000원(10.1%) 인상된다.

‘메디안 잇몸과학(120g·3개입)’은 기존 1만1900원에서 1만2900원으로 1000원(8.4%) 오른다.

‘미장센 퍼펙트세럼 샴푸·컨디셔너(680㎖·1개입)’의 경우 각각 1만3000원에서 1만5000원으로 2000원(15.4%) 비싸진다.

아모레퍼시픽 관계자는 “원부자재·운송비 인상으로 인해 부득이하게 일부 생활용품 가격을 인상하게 됐다”고 말했다.

