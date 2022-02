LG유플러스, 'MWC2022'서 5G 서비스 시연존 운영

유럽·중동 이동통신사 등 전 세계 20여개 기업과 수출 상담

[아시아경제 임혜선 기자]LG유플러스는 오는 28일부터 스페인 바르셀로나에서 열리는 ‘MWC 바르셀로나 2022’에서 ‘K콘텐츠’를 선보인다고 27일 밝혔다.

'연결성 촉발(Connectivity Unleashed)이 주제인 이번 MWC에는 5세대(G), 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등과 관련된 글로벌 기업들의 전시가 예정돼 있다. LG유플러스는 이번 MWC 바르셀로나 2022에서 5G 네트워크 인프라의 클라우드 전환, 메타버스(Metaverse)를 이끌어가는 빅테크 기업들과 사업협력 기회를 발굴할 예정이다.

LG유플러스는 전시장에 바이어들을 위한 회의장소와 확장현실(XR)콘텐츠 등 5G 서비스 시연존을 운영한다. 시연존에서는 지난해 11월 출시한 유플다이브(U+DIVE) 애플리케이션에서 가상현실(VR)·증강현실(AR) 영화 공연뿐만 아니라 여행·웹툰·게임·교육 등 다양한 분야에서 3000여편의 콘텐츠를 선보일 예정이다.

특히 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 K팝 콘텐츠를 즐길 수 있는 U+아이돌라이브(Live)가 주목받을 것으로 기대된다.

또한 2019년 5G 상용화 이후 이어져온 U+5G 서비스 및 콘텐츠가 유럽·중동 지역의 이동통신사를 비롯한 전 세계 20여개 기업과 수출상담이 진행된다.

그동안 LG유플러스는 중국 차이나텔레콤, 홍콩 PCCW, 일본 KDDI, 대만 청화텔레콤, 태국 AIS, 말레이시아 셀콤 등에 누적 2만3000 달러 규모의 5G 서비스·콘텐츠를 수출해왔다.

