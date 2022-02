[속보]로이터 "EU, 푸틴 유럽 자산 동결 결정"

유럽연합(EU) 대사들이 25일(현지시간) 러시아의 우크라이나 침공에 대응해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 유럽에 보유한 자산을 동결키로 했다고 로이터 통신이 한 관리를 인용해 전했다.

