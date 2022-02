李 "통합정부, 국민내각 필요" 尹 "대통령은 대통령 할 일만"…권력구조 개편 필요성 공감

李·尹·沈·安, 거대양당 체제·제왕적 대통령제 개혁 필요 공감대

[아시아경제 오주연 기자, 이명환 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 25일 "정치가 국민을 위한 정치를 해야하는데 정치인을 위해 정치를 하는 것이 문제"라면서 거대 양당제에서 벗어나야한다고 강조했다.

이 후보는 이날 중앙선거관리위원회가 주관하는 '제20대 대통령선거 후보자 2차 TV토론회'에서 "(지금은)거대양당 둘 중 하나를 골라야 하기 때문에 경쟁보다는 상대 발목잡기를 해야 기회가 온다"면서 "비례대표제를 포함해 선거제도를 개혁해 제3선택이 가능하게 해야한다"고 말했다. 그러면서 "각 정치세력이 연합하는 통합정부, 국민내각이 필요하다"고 덧붙였다.

심상정 정의당 대선 후보 역시 "승자독식 양당체제, 제왕적 대통령제를 바꿔야 한다"면서 "권력분산을 위한 실천을 시작하겠다"고 말했다. 또한 "총리추천제도, 선거제도 개혁으로 다당제 하 책임연정을 시작하겠다"고 강조했다.

안철수 국민의당 대선 후보는 "개헌을 통해 제왕적 대통령제에서 분권형 대통령제로(변화되어야 하는 것과) 결선투표제가 필요하다"고 말했다.

윤석열 국민의힘 대선 후보 역시 대통령 분권형을 언급했지만, 선거를 앞두고 권력구조 개편안을 들고 나온 민주당에 대해선 비판했다. 윤 후보는 "선거를 앞두고 권력구조 개편 말이 나오지만, 선거가 끝나면 흐지부지된다"며 "대통령제와 관련해선 대통령이 할 일, 총리가 할 일, 장관이 할 일을 나누고 대통령은 대통령 할 일만 분권형으로 일해야한다"고 말했다.

이어 "민간 전문가를 모셔 민관합동위를 대통령 직속으로 둬 국정아젠다를 설정하고 관리를 점검하는 방식으로 운영해야 한다"고 덧붙였다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr