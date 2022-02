"사내이사의 기업가치 제고 성과 보상 취지"

[아시아경제 이혜영 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 3,309,625 전일가 122,500 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 "공포 뒤에 큰 반등온다"…개미들은 '줍줍' 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승 close 는 박정호 부회장에게 자사주 1만5933주, 이석희 사장에게 자사주 1만1194주를 각각 주식 상여금으로 지급한다고 25일 공시했다.

상여금 지급 기준이 되는 지난 22일 종가(12만8500원) 기준 박 부회장이 받은 주식 상여금은 20억5000만원, 이 사장은 14억4000만원 수준이다.

회사 관계자는 "사내이사의 기업가치 제고 성과를 보상과 연계하자는 취지에서 상여금 일부를 자사주로 지급하는 방안을 이사회에서 결정했다"고 설명했다.

SK하이닉스는 메모리반도체 호황에 힘입어 지난해 사상 최대 규모인 42조9978억원의 매출을 달성했고, 12조4103억원의 영업이익을 냈다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr