리젠셀 바이오사이언스, 나스닥·뉴욕 증시 최고 IPO 종목 톱 5선정

[아시아경제 박지환 기자] 미국 나스닥 상장 바이오테크 기업 리젠셀 바이오사이언스가 지난해 나스닥과 뉴욕증권거래소(NYSE) 내 IPO 기업들 중 톱5 및 헬스케어 분야 톱3 IPO 성과를 기록했다고 25일 밝혔다.

리젠셀은 지난 2014년 설립돼 홍콩에 본사를 두고 있다. 신경인지 장애 및 퇴행뿐만 아니라 사람들의 면역 체계에 영향을 미치는 감염성 질병의 치료를 위한 중국 전통 의학의 연구, 개발 및 상업화에 중점을 둔 초기 단계의 생명과학 기업이다.

리젠셀은 현재 ADHD 및 ASD를 TCM 제제로 치료한 지 단 3개월 만에 ‘자폐증 치료 평가 체크리스트(ATEC)’와 ‘VADRS(Vanderbilt ADHD 진단 부모 평가 척도)’의 평가 점수가 각각 평균 37%, 30% 하락한 첫 번째 인체 효능 시험을 성공적으로 마쳤다. 이미 두 번째 인체 효능 시험을 진행 중으로 많은 제약 및 바이오 기업들이 임상1상에 도달하기 전 연구개발(R&D)에 1억 달러에서 10억 달러 이상을 지출하며, 낮은 성공률에도 불구하고 수십억 달러를 계속 지출하고 있다.

리젠셀은 지난해 역대 최대인 1035개의 기업의 IPO가 진행된 나스닥과 NYSE에서 전체 IPO 기업들 중 톱5 및 헬스케어 분야에서 톱3라는 IPO 성과를 달성했다. 회사의 주가는 지난해 7월 16일 거래 시작 후 올해 2월 17일 기준 무려 약 321.05% 올랐다. 최근 3개월 동안에도 약 54.44%의 놀라운 상승률을 기록했다.

리젠셀의 설립자이자 CEO인 얏-가이 아우(Yat-Gai Au)는 "신경인지 장애 및 전염병에 대한 100% 자연적이고 종합적인 치료를 제공하는 시장 리더를 목표로 하고 있기 때문에 당사가 앞으로 수년 간 장기적이고 의미 있는 주주 가치를 제공할 것이라고 믿는다"고 말했다.

리젠셀은 ADHD, ASD 및 COVID-19 환자, 그 가족 및 간병인의 생명을 구하고 개선하며 전 세계적으로 ADHD, ASD 및 COVID-19 치료의 시장 리더가 된다는 목표를 고수한다. 지난 2019년 ADHD 및 ASD 치료에 대한 첫 번째 효능 시험을 성공적으로 완료했다. 임상시험용 액상 제형인 RGC-COV19TM가 ‘전체론적 접근을 통한 RGC-COV19TM TCM 평가에서 6일의 치료 기간 내에 등록된 환자들의 경증에서 중등도의 COVID-19 증상을 제거하는 데 약 97.3%의 효과를 보였다고 발표했다.

