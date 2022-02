금융권 공동 ESG금융 플랫폼 오픈…관련 정보 공유

[아시아경제 송화정 기자] 은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회 등 5개 금융협회는 국내 금융회사의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 환경 조성을 위해 ESG 금융 관련 정보를 집중·공유하는 금융권 공동 ESG 금융 플랫폼 'ESG 파이낸스 허브(ESG Finance Hub)'를 오픈했다고 25일 밝혔다.

ESG 파이낸스 허브는 가이드라인, 연구자료, ESG소식, ESG 활동, 플랫폼 소개의 5개 대메뉴와 17개 세부 메뉴로 구성돼 있다. ESG Finance Hub는 국내외에 산재돼 있는 ESG 금융 관련 정보를 집적해 적시성 있고 체계적으로 전달하는 지식 허브로, 다양한 문헌에 대한 요약 정보와 링크를 제공하고 해외 자료의 경우 제목 및 요약 정보에 대한 국문번역을 제공해 자료의 접근성 및 이해도를 높였다. 또한 정보의 체계적 분류 및 사용자 편의를 위해 ESG(E, S, G 세부 주제), 금융(투자, 채권 등), 지역 태그 정보를 분류해 키워드 검색 등 검색 기능을 강화했다. 이와 함께 금융회사 ESG 활동을 홍보하고 금융회사간 ESG 추진 현황 정보를 공유하는 소통 채널도 제공한다.

은행연합회 관계자는 "ESG 파이낸스 허브는 ESG 금융 관련 정보에 쉽고 빠르게 접근할 수 있는 지식 허브 역할을 수행함으로써 국내 금융권의 ESG 경영 환경 조성 및 ESG금융 활성화에 기여할 것으로 기대된다"고 설명했다.

