[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일

[아시아경제 지연진 기자]

<장 마감 후 주요공시>

▲ 샘코 = 변경된 최대주주 의무보유 대상 확인

▲ 마이크로디지탈 =불성실공시법인 지정

▲ 골프존뉴딘홀딩스 = 작년 연결 매출액 47.5% 증가한 4403억원, 영업이익과 당기순이익 각각 108.8%와 103.9% 증가.

▲ 티사이언티픽 = 349억여원 규모 오지큐 지분 12.13% 취득

▲ 에스엠 = 임직원 대상 스탁그랜트 지급 위해 132억여원 규모 자사주 18만4500원 처분

▲ 리노스 = 캠핑용품 업체 메사 인수

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr