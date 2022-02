[아시아경제 조현의 기자] 토니 블링컨 미국 국무부 장관은 24일(현지시간) "모든 증거는 러시아가 (우크라이나) 키예프를 포위하고 위협할 의도가 있음을 시사한다"고 했다.

블링컨 장관은 이날 유럽안보협력기구(OSCE) 회의에서 "러시아가 우크라이나 국민에 대한 광범위한 인권유린 계획을 세웠다고 믿는다"며 이같이 말했다.

그는 "러시아는 지난 수개월 동안 우크라이나를 침공할 의도가 없는 척을 했다"며 "그러면서 제2차 세계대전 이후 유럽에서 볼 수 없는 수준의 냉혹한 공격을 그간 준비해왔다"고 강조했다.

블링컨 장관은 "국제 사회는 현재 러시아가 전 세계에 한 약속을 완전히 어기는 것을 보고 있다"며 "우리는 이를 결코 잊어서는 안 된다"고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr