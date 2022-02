[클릭 e종목] 티에스이, 1분기 비메모리 소켓 주문 증가…고성장 가능한 제품군

[아시아경제 황윤주 기자] 신한금융투자는 25일 티에스이 티에스이 131290 | 코스닥 증권정보 현재가 62,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 64,100 2022.02.25 07:58 장시작전(20분지연) 관련기사 티에스이, 지난해 영업익 552억.. 전년비 29.2% ↑티에스이, 5년간의 특허 소송서 승소…"보유특허 적극 권리행사"티에스이, 올해 '비메모리용 소켓'으로 실적 기대감 '↑' close 에 대해 해외 고객사의 비메모리 소켓 주문이 늘고 있다며 투자의견 '매수', 목표주가 9만6000원을 유지했다.

오강호 신한금융투자 연구원은 "2022년도 소켓 성장 스토리는 이어질 전망"이라며 "국내외 주요 고객사의 소켓 수요 증가가 1분기에도 이어지고 있다"고 밝혔다.

오 연구원은 "2021년 소켓 부문 설비 투자를 진행하며 2022년부터 생산 능력이 확대되는 점도 긍정적"이라며 "2022년 소켓 매출액은 665억원(+73%)이 전망된다"고 설명했다.

그는 "2022년 비메모리 매출 확대에 따른 밸류에이션 리레이팅이 기대되는 시기"라고 평가했다.

오 연구원은 "과거 국내 IT 업체들은 제품 Quality의 확장 → 고객사 확대 → 밸류에이션 리레이팅을 경험했다"며 "소켓 매출액은 2020년 246억원(+40%), 2021년 385억원(+57%)으로 고객사의 수요가 꾸준하다"고 분석했다.

이어 "고성장이 나올 수 있는 중요 제품군으로 프리미엄도 가능하다는 판단"이라고 덧붙였다

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr