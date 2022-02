[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 러시아군이 우크라이나 북부의 체르노빌 원자력발전소를 장악했다는 보도가 나왔다.

일간 가디언은 24일(현지시간) 미하일로 포돌야크 우크라이나 대통령 보좌관을 인용해 이 같이 보도했다.

포돌야크 보좌관은 "러시아인의 무의미한 공격으로 인해 체르노빌 원전이 안전하다고 말할 수 없게 됐다"며 "이는 오늘날 유럽에 가장 심각한 위협 중 하나"라고 우려했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 역시 체르노빌 원전이 러시아군의 콘트롤 아래 있다고 확인했다.

앞서 젤렌스키 대통령은 자신의 트위터를 통해 "러시아 점령군이 체르노빌을 점령하려 하고 있다"면서 "우리 군이 1986년의 비극이 반복되지 않도록 목숨을 걸고 맞서고 있다"고 전했었다.

