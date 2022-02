이재명 "尹, 겁대가리" VS 이준석 "李, 이성잃어… 극좌 포퓰리스트"

윤석열 "대통령 임기 5년, 뭐가 대단하다고"

[아시아경제 나예은 기자] 이준석 국민의힘 대표가 이재명 더불어민주당 대선 후보를 향해 "극좌 포퓰리스트가 되려고 하나보다"라고 직격했다.

앞서 윤 후보는 지난 12월 후보 직속 새시대준비위원회 인터뷰 중 "대통령 임기 5년이 뭐가 대단하다고, 하는 걸 보면 겁이 없다"고 말했다. 이를 두고 이 후보는 "건방지다", "겁대가리 없다" 등 발언 수위를 높였다.

이에 이 대표는 24일 경기도 평택 유세길에 나서며 이 후보가 윤석열 후보를 향해 '겁대가리 없다'라고 말한 기사를 공유하며 " "이재명 후보가 이성을 잃어가고 있다"고 적었다. 이어 "극좌 포퓰리스트가 되려고 하나 보다"라고 덧붙였다.

김용태 국민의힘 최고위원도 "정치는 국민을 대변한다. 이 후보께서 품위가 없다는 것은 알고 있었지만, 그럼에도 불구하고 이제는 집권 여당의 대통령 후보"라며 "어려우시겠지만 흉내로라도 품위를 보여달라. 지켜보는 국민들이 정말 부끄럽다"고 했다.

그러면서 "그리고 이 후보 논리대로 한 가지만 지적하자면, 어디 겁대가리 없이 전과4범의 파렴치범이 검찰총장 출신 야당 후보에게 달려드냐"고 지적했다.

한편 이 후보는 전날(23일) 청주 유세에서 윤 후보의 과거 인터뷰를 인용하며 "감히 선출권력으로부터 임명받은 임명권력이 겁대가리 없이 어디 건방지게 국민에게 달려드냐"라고 직격했다.

이어 "군사정권보다 심각한 검찰 독재가 시작될 수도 있다. 이는 민주주의의 위기이자 경제 위기로 이어질 수 있다"고 호소했다.

또 "오죽하면 촛불로 응징당한 세력이 다시 기회를 잡겠는가"라며 "맨날 발목 잡아 실패를 유도한 게 누구인가. 국민이 고통받는 데도 현 집권 세력을 비난하고 원망하면 나에게 기회가 오는 이런 정치는 뜯어고쳐야 한다"고 덧붙였다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr