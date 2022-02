러시아, 군사작전 개시…코스피·코스닥 2% 넘게 급락

개인 홀로 1조원 넘게 ‘줍줍’

[아시아경제 이민지 기자] 러시아가 우크라이나를 상대로 군사행동에 들어갔다는 소식이 전해지자 코스피와 코스닥지수가 2% 급락세를 보이고 있다.

24일 오전 12시 58분 전 거래일 대비 2.54%(69포인트) 내린 2650.53에 거래됐다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 1.11%(30.25포인트) 내린 2689.32로 장을 출발했다. 러시아와 우크라이나의 일촉즉발 상황이 전개되자 코스피는 장중 하락 폭을 키웠다.

시장에선 외국인과 기관이 주식매도 규모를 키우고 있다. 외국인 5175억원을 기관은 6109억원을 순매도했고, 개인 홀로 1조986억원어치 주식을 순매수했다.

이날 오후 우크라이나 외무장관은 푸틴 대통령이 전면전을 개시했다고 밝혔다, 주요 매체에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 “러시아는 우크라이나의 위협을 용인할 수 없다”며 “이 같은 움직임에 외국이 간섭하면 러시아는 즉각 보복할 것”이라고 경고한 것으로 알려졌다. 특히 우크라이나 수도 키예프에서 폭발음이 들렸다는 소식이 전해지면서 시장 참여자들의 우려는 더 커졌다.이에 대해 조 바이든 미국 대통령은 “우크라이나에 대한 러시아의 공격은 정당성이 없다”다 비난하며 강도 높은 제재를 예고했다.

서방 국가와 러시아의 갈등이 전쟁으로 비화된 가운데 상품 시장엔 즉각적인 충격이 나타나고 있다. 국제유가가 7년 만에 처음으로 100달러를 넘어선 것인데 브렌트유 4월물은 이날 3% 넘게 뛰어 배럴당 100.04달러를 기록하기도 했다.

국내 대형주들도 큰 폭의 내림세를 보이고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,500 전일대비 1,500 등락률 -2.05% 거래량 11,399,925 전일가 73,000 2022.02.24 14:00 장중(20분지연) 관련기사 HMM 쉬었다, 2月 더 크게 터질 "제2의 HMM" 공개치열해진 반도체 '인재' 쟁탈전…CEO도 출격2700선 붕괴된 코스피.. 안전자산 속 기회찾기 close 는 전 거래일 대비 1.92% 하락한 7만1600원에 거래됐다. SK하이닉스(-4.28%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 753,000 전일대비 16,000 등락률 -2.08% 거래량 28,622 전일가 769,000 2022.02.24 14:00 장중(20분지연) 관련기사 러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감 close (-1.82%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 303,500 전일대비 5,500 등락률 -1.78% 거래량 485,035 전일가 309,000 2022.02.24 14:00 장중(20분지연) 관련기사 러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (-2.43%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 90,200 전일대비 2,400 등락률 -2.59% 거래량 1,675,619 전일가 92,600 2022.02.24 14:00 장중(20분지연) 관련기사 러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감 close (-2.70%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 553,000 전일대비 36,000 등락률 -6.11% 거래량 371,794 전일가 589,000 2022.02.24 14:00 장중(20분지연) 관련기사 신청서 낸 지 반 년, 가입 하세월 'RE100'…기업들 "연연 않겠다" 러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납 close (-5.94%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 173,000 전일대비 7,500 등락률 -4.16% 거래량 1,185,221 전일가 180,500 2022.02.24 14:00 장중(20분지연) 관련기사 신청서 낸 지 반 년, 가입 하세월 'RE100'…기업들 "연연 않겠다" 러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납 close (-4.16%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 520,000 전일대비 29,000 등락률 -5.28% 거래량 269,763 전일가 549,000 2022.02.24 14:00 장중(20분지연) 관련기사 러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감 close (-5.10%) 등도 내림세를 보이고 있다.

코스닥지수도 큰폭의 하락세를 보이고 있다. 지수는 전 거래일 대비 2.77%(24.32포인트) 내린 853.01을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.92%(8.09포인트) 내린 869.24로 장을 출발했다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 1682억원어치 주식을 사모았다. 외국인과 기관은 각각 962억원, 658억원어치 주식을 팔았다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr