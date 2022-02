[아시아경제 이지은 기자] 우리 정부가 우크라이나 상황에 대해 우방국들과 대응 방안을 협의중이라며 러시아가 전면전을 감행할 경우 대러 수출통제 등 제재에 동참할 수밖에 없다고 24일 밝혔다.

외교부는 "국제사회의 거듭된 경고에도 불구하고 러시아가 어떠한 형태로든 전면전을 감행할 경우, 우리 정부로서도 대러 수출통제 등 제재에 동참할 수밖에 없음을 분명히 밝히는 바"라며 이같이 밝혔다.

이어 "정부는 이러한 조치로 인해 발생할 수 있는 우리 경제와 기업에 대한 피해가 최소화될 수 있도록 가능한 방법을 검토하고, 지원해 나갈 예정"이라고 덧붙였다.

외교부는 "제반 상황에 비추어볼 때 우크라이나에 대한 러시아의 침공이 임박한 것으로도 볼 수 있는 상황"이라며 "우리 정부는 미국 등 우방국들과 대응 방안을 긴밀히 협의하고 있다"고 밝혔다.

