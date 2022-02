동서식품, 신제품 '맥심 카누 라이트 로스트 아메리카노' 출시

[아시아경제 송승윤 기자] 동서식품은 새로운 인스턴트 원두커피 '맥심 카누 라이트 로스트 아메리카노'를 출시한다고 24일 밝혔다.

동서식품은 다양한 제품을 원하는 소비자 요구에 맞춰 기존의 ‘카누 다크 로스트’와 ‘카누 마일드 로스트’에 이어 카누 라이트 로스트를 새롭게 선보이게 됐다.

동서식품의 50년 노하우로 엄선한 고품질의 에티오피아 원두와 콜롬비아 원두를 블렌딩해 산뜻한 꽃 향기와 상큼한 과일 향이 특징이다. 라이트 로스팅으로 커피의 쓴 맛과 텁텁함은 줄이고 부드럽고 깔끔한 맛을 극대화해 진한 커피에 익숙하지 않거나 쓴 맛이 부담스러운 소비자들도 언제 어디서나 가볍게 즐길 수 있다. 카누 라이트 로스트는 100개입 기준 2만390원(할인점 기준)에 판매된다.

동서식품은 신제품 발매를 기념해 신규 TV 광고와 함께 디지털 플랫폼을 통한 샘플링 등 다양한 마케팅 활동도 이어나갈 계획이다.

동서식품 고은혁 마케팅 매니저는 “더 부드럽고 깔끔한 맛이 있었으면 좋겠다는 소비자 의견을 반영해 카누 라이트 로스트 제품을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 소비자들의 세분화된 커피 취향을 고려해 다양한 제품을 꾸준히 선보이고 소비자 만족도를 높여갈 것”이라고 말했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr