[아시아경제 김현정 기자] 우크라이나 국경과 가까운 러시아 서부 지역에 러시아군 병력 다수가 추가 배치된 정황이 위성사진으로 포착됐다고 주요외신들이 23일(현지시간) 보도했다.

미국 위성업체 맥사(Maxar)는 이날 촬영한 관련 사진을 공개하면서 신규 배치된 러시아군 병력 중 상당수가 우크라이나 국경에서 10마일(약 16㎞) 이내에 있다고 전했다. 이 사진에는 병사들의 모습과 함께 보병장갑차, 야포, 수송 및 지원차량 등이 찍혔다. 포착 지점은 우크라이나 북동부 하르키프에서 80㎞도 떨어지지 않은 곳으로 알려졌다.

다만 현지 언론 등은 맥사의 발표대로 우크라이나 접경에 러시아군이 증강됐는지 자체적으로 확인하지 못한 상태다.

