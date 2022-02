"물류회사 취업 물어보세요"…코트라, 커리어캠프 개최

27일 물류회사 취업 노하우 소개하는 물류커리어캠프 개최

[아시아경제 박선미 기자]코트라가 물류현장 전문가를 육성하고 청년 취업을 돕기 위해 오는 27일 물류회사 취업 노하우를 소개하는 물류커리어캠프를 개최한다고 24일 밝혔다.

청년물류연합단체인 한국청년물류포럼과 함께 개최하는 이번 행사는 물류회사 현직자의 강연과 토크콘서트를 유튜브 라이브 스트리밍을 통해 비대면 방식으로 진행한다. 삼성SDS, 유피에스코리아, 국제물류 통합 플랫폼 밸류링크유 등 포워더사, 글로벌특송회사, 해운선사, 물류플랫폼 스타트업의 현직자가 연사로 나선다.

이번 행사는 다양한 물류회사 현직자로부터 취업 준비전략을 한자리에서 듣고 직접 소통할 수 있어서 물류 분야 구직자의 관심이 크다. 기업별로 진행하는 취업설명회 외에는 구직자들이 물류 분야 취업 정보를 얻을 기회가 많지 않아서다.

김윤태 코트라 중소중견기업본부장은 “물류난 해소를 위해서는 지원 서비스뿐만 아니라 현장을 경험한 물류 전문가 양성이 매우 중요하다”며 “다양한 현장의 소리를 물류지원 사업에 담도록 더욱더 노력하겠다”고 말했다.

한편 코트라는 현재 해외창고, 배송, 반품, 통관, 포장, 라벨링, 수입대행 등을 종합적으로 제공하는 풀필먼트서비스 해외 공동물류 사업을 진행하고 있다. 또 매주 70TEU(길이 20ft의 컨테이너 박스 1개를 나타내는 단위) 규모의 중소기업 전용 선복을 제공한다. LA와 롱비치 항만의 적체를 피해 타코마, 시애틀 등 미국 북서부 항만으로 우회 입항하는 화물의 내륙운송비용도 지원하는 등 다양한 물류지원 서비스를 제공하고 있다.

