文대통령 "백신 허브 국가 위한 정부 노력 결실…또 하나의 기회"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 국제보건기구(WHO)가 우리나라를 글로벌 바이오 인력양성 허브로 선정한 데 대해 "‘백신 허브 국가’를 위한 정부의 노력이 결실을 맺어 기쁘다"고 밝혔다.

문 대통령은 24일 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "우리나라는 개도국들의 백신 역량 증대를 위한 교육 훈련과 전문인력 양성의 허브 국가가 되었다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 이번 인력양성 허브 선정이 "우리나라의 바이오의약품 생산역량과 교육 인프라의 우수성을 국제적으로 공인받은 결과"라며 "우리 정부가 한미 글로벌 백신 파트너십을 비롯해 여러 국가, 기구들과 백신 협력을 강화하며 세계보건위기 극복에 주도적으로 기여하고 있는 것에 대한 국제사회의 평가"라고 설명했다.

이어 "우리 청년들에게 세계 수준의 교육과 인적 네트워크를 형성할 기회를 제공하고, 우리 바이오 기업들의 인지도와 신뢰도를 높여 해외수출과 백신 생산 허브화에 큰 도움이 될 것"이라고 평가했다.

문 대통령은 "우리에겐 또 하나의 기회"라며 "우리 정부가 목표로 세운 세계 5대 백신 강국, 바이오 선도국가가 현실로 다가오고 있다"고 강조했다.

