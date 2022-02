윤석열 "자유민주주의·시장경제 기반 국민통합 '김대중 정신' 계승" (종합)

보수 정당 대선후보 최초 생가 방문

목포서 "이재명의 민주당 보다 김대중에 가깝다"

[아시아경제 이현주 기자, 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 23일 자유민주주의와 시장경제에 기반한 DJ의 '국민통합' 정신을 계승하겠다고 강조했다.

전남 신안군 하의도에 위치한 김대중 전 대통령 생가를 방문 뒤 윤 후보는 이처럼 말했다. 보수 정당 대선후보가 김대중 전 대통령 생가를 찾은 것은 이번이 처음이다.

윤 후보는 이날 추모관에 들러 김대중 전 대통령과 이희호 여사 영정 앞에 헌향하고 15초간 깊이 고개 숙여 인사도 했다.

윤 후보는 김대중 정신을 자유민주주의와 시장경제에 기반한 국민통합 정신으로 정의 내렸다. 그는 "우리가 이 위대한 정신을 잘 계승해야 하겠다"면서 "(김대중 전 대통령이) 태어나서 어릴 때 성장하신 하의도를 방문하고 생가를 찾아뵈니 감회라 새롭다"고 밝혔다.

앞서 김대중 전 대통령의 정치적 고향인 목포에서 윤 후보는 "저나 국민의힘은 지금 이재명의 민주당 보다 더 김대중 정신에 가깝다"며 지지를 호소했다.

그는 "지난 5년 동안에 민주당 정권의 외교, 안보, 경제 또 정치 다 보셨지 않느냐"면서 "이게 김대중 대통령의 DNA가 담긴 민주당 맞냐"면서 자신이 김대중 정신을 계승하겠다고 밝혔다.

이어 윤 후보는 "시장으로서 (대장동 개발을) 설계하고 추진하고 승인한 그런 사람을 대통령으로 내세운 민주당은 김대중의 민주당이 아니라고 생각한다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr권현지 기자 hjk@asiae.co.kr