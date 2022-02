文대통령 "아직 3차 접종 못한 분 많아…접종 당부한다"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 23일 코로나19 백신 3차 접종을 하지 않은 사람이 아직 많다며 접종을 당부했다.

문 대통령은 이날 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "오미크론 변이의 치명률은 미접종자의 경우 계절독감 치명률의 5배를 웃돌지만, 3차 접종자의 경우 계절독감 치명률과 비슷한 수준"이라며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "60세 이하 3차 접종 완료자의 오미크론 치명률은 지금까지 0%"라며 "60세 이하의 경우, 3차 접종까지 마치기만 하면 오미크론으로 인한 사망이 거의 없다는 의미다. 오미크론 대응에 있어서 이만큼 3차 접종이 중요하다"고 강조했다.

문 대통령은 "아직도 3차 접종까지 마치지 못한 분이 많고, 미접종자도 숫자로 보면 적지 않다"며 "불가피한 사정이 있지 않다면, 3차 접종에 이르기까지 접종을 맞아 주실 것을 다시 한번 당부드리고 싶다"고 말했다.

