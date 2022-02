[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 23일 우크라이나 사태와 관련, "현지 우리 국민의 안전한 대피와 철수를 위한 노력을 지속해 달라"고 당부했다.

박경미 청와대 대변인은 23일 문 대통령이 우크라이나 현지 국민 체류 상황 보고를 듣고 이같이 주문했다고 전했다.

현재 우크라이나에는 선교사 14명 등 총 64명이 체류 중이다. 문 대통령은 "국민들의 원활한 출국을 지원하기 위해 각 부처가 유기적 협조 체계를 유지해 달라"고 지시했다. 문 대통령은 전날 주재한 국가안전보장회의(NSC)에서도 재외국민 보호에 총력을 기울여 달라고 당부한 바 있다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr