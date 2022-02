[아시아경제 임혜선 기자] 삼성전자의 스마트폰 S22 시리즈가 갤럭시S 시리즈 가운데 역대 최다 사전 판매량을 기록했다.

삼성전자는 22일 사전 예약자를 대상으로 개통을 시작한 갤럭시S22의 첫날 개통 실적이 30만대를 넘었다고 23일 밝혔다. 이는 기존 기존 역대 최고 기록을 세운 갤럭시Z폴드3와 Z플립3의 27만대를 넘어선 규모다.

갤럭시S22 시리즈는 8일간 진행된 사전판매에서도 102만 대가 팔리며 신기록을 썼다. 기존 역대 최고 기록은 갤럭시S8이 보유하고 있었던 100만4000대였다. 당시 사전 판매 기간이 11일이었던 것을 고려하면 이번 판매 실적은 더 좋았다.

흥행의 주역은 S22울트라다. S22 울트라는 전체 판매의 60%를 차지했다. 삼성전자는 "기존 갤럭시노트 시리즈 사용자 중에서 갤럭시S22 울트라를 구매한 비중이 컸다"고 설명했다.

